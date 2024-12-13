ضبط عصابة تضم 9 متهمين لتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة

القاهرة - مصراوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيلا عصابيا بالقاهرة؛ يعمل عناصره على تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها.

وردت معلومات أكدتها التحريات باعتزام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد" تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها.

المصادر السرية أكدت محاولة المتهمين تهريب جزء من المخدرات إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بمحافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ) وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة.