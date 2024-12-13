لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط عصابة تضم 9 متهمين لتصنيع الأقراص والعقاقير المخدرة

06:21 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

اثنان من عناصر التشكيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيلا عصابيا بالقاهرة؛ يعمل عناصره على تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والإتجار بها.

وردت معلومات أكدتها التحريات باعتزام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد" تصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها.

المصادر السرية أكدت محاولة المتهمين تهريب جزء من المخدرات إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص بإثنين منهم كائن بإحدى الدول.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل بمحافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ) وبحوزتهم (زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه وتحرر محضر بالواقعة.

تشكيل عصابي مخدرات عقاقير أقراص مخدرة القاهرة الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صورها في حضنه وبعت الفيديو لابنها".. حكاية مجنون ليلى بالشيخ زايد

إعلان

إعلان

بمبادرة مصرية.. قرار عربي يدين لأول مرة توغل إسرائيل في الجولان السوري