كيف حاولت عصابة دولية تهريب مخدر GHP إلى الخارج؟ -صور

التحقيقات في قضية غسيل أموال "أنوش": تلقت 22 تحويلا بنكيا بـ20 ألف



كتب - علاء عمران:



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 عناصر إجرامية، أحدهم يحمل جنسية أجنبية ومقيم خارج البلاد، وذلك لتورطهم في تصنيع العقاقير المنشطة والأقراص المخدرة والاتجار بها، بالإضافة إلى محاولة تهريب كميات منها إلى خارج البلاد.

وأظهرت التحريات أن التشكيل استخدم مصنعًا للنجف وطلاء المعادن، مملوك لاثنين من المتهمين، لتصنيع الأقراص المخدرة وإخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء، تمهيدًا لتهريبها عبر شركات الشحن إلى الخارج.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في ضبط عناصر التشكيل في محافظات القاهرة، الجيزة، والغربية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة، بينها مادة GHP شديدة الخطورة، بالإضافة إلى كميات من الأعشاب المخدرة، أدوات التعبئة والتغليف، ومبالغ مالية محلية وأجنبية ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.

تُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.