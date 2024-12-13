مصرع عنصرين إجرامين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في أسوان

كتب - علاء عمران:

لقي عنصران إجراميان مصرعهما في أسوان بعد تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

توافرت معلومات أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، تفيد بأن العنصرين الإجراميين مطلوب ضبطهما في قضايا متعددة تشمل الاتجار في المواد المخدرة، حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، وارتكاب سرقات بالإكراه. وقد أشار التحقيق إلى أن المتهمين كانا يتخذان من أسوان مركزًا لأنشطتهما الإجرامية.

وعليه، تم استهداف المتهمين بمأمورية أمنية بمشاركة قطاع الأمن العام. وعند شعورهما بالقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعهما في الحال. وأسفرت المواجهات عن ضبط أسلحة نارية بحوزتهما، تضمنت بندقيتين آليتين، بالإضافة إلى كمية من المواد المخدرة المتنوعة تشمل الحشيش، البانجو، والهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.