اندلاع حريق داخل مستشفى خاص بالهرم

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مستشفى خاص بمنطقة كفر طهرمس بالهرم غرب الجيزة، مما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.

تلقى مدير قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مستشفى القاهرة التخصصي بميدان الساعة.

مدير إدارة الدفاع المدني دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم. وتبين اشتعال النيران داخل مطبخ المستشفى بالطابق الأول مما أسفر عن مصاب بحالة اختناق.

رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنعوا امتداده إلى غرف المرضى، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم.