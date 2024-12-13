

كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن إجراء تحويلات مرورية جديدة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة بمحور الفريق إبراهيم العرابي في القاهرة، ما يتطلب إغلاقًا كليًا للطريق لمدة يومين "ليلًا فقط".

وأوضحت الإدارة أن الإغلاق يبدأ من منتصف ليل الجمعة 13 ديسمبر 2024، وحتى الساعة السادسة صباحًا يومي الجمعة والسبت، مع توجيه حركة المرور عبر مسارات بديلة وفق مرحلتين.

تفاصيل التحويلات المرورية:

المرحلة الأولى:

إغلاق كلي للطريق الرئيسي بمحور الفريق إبراهيم العرابي أمام مدرسة سليمان الفارسي.

القادم من أسفل الطريق الدائري يتم تحويله يمينًا إلى طريق الخدمة قبل مدرسة سليمان الفارسي، ثم الاستمرار بطريق الخدمة وصولًا إلى محور الفريق إبراهيم العرابي.

المتجه أسفل الطريق الدائري يسلك يمينًا طريق الخدمة قبل مطلع كوبري شارع المطحن، ثم الاستمرار بطريق الخدمة (شارع محمد فريد) للوصول إلى محور الفريق إبراهيم العرابي.

المرحلة الثانية:

إغلاق كلي للطريق الداعم بمحور الفريق إبراهيم العرابي أمام مدرسة سليمان الفارسي.

يتم تحويل الحركة المرورية إلى طريق الخدمة باتجاه الشوارع والمناطق الفرعية لحين الانتهاء من رفع الباكيات المعدنية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على توفير الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع إشارات ومساعدات فنية لضمان سلامة وأمن المواطنين خلال فترة الأعمال.