بائع أسماك في السويس يثير الجدل بجمع الكلاب الضالة ووضعها في أجولة



كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيهما قيام شخص بتجميع الكلاب الضالة في السويس ووضعها داخل أجولة.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الشخص المذكور، حيث تبين أنه يعمل بائع أسماك ويقيم في دائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بجمع الكلاب الضالة من محيط منطقته السكنية ووضعها داخل أجولة لنقلها إلى خارج المنطقة. وأوضح أن تصرفه جاء بسبب تعرضه للعقر من أحد الكلاب في وقت سابق.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.