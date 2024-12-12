كيف حققت "أنوش" آلاف الدولارات من يوتيوب في 3 أشهر؟ (نص تحقيقات)

كتب- أحمد عادل

يواصل "مصراوي" نشر اعترافات التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش" في تحقيقات النيابة العامة على خلفية أتهامها في قضية غسيل أموال ومنعها من التصرف بها.

وقالت "أنوش" في تحقيقات النيابة العامة أنها بعدما قامت بشراء قناة معدة للربح، وبث مقاطع فيديو إرتدت خلالها ملابس تظهر أجزاء ومعالم من جسدها وتعمدها الحديث بطريقة تثير الغريزة الجنسية لمشاهديها ومتابعيها حتي زاد عددهم على تلك القناة التي اسمتها "يوميات أنوش"، وصلت القناة لـ50 ألف متابع وتم تفعيل خاصية "الانتساب".

وتابعت "أنوش" أنه من خلال خاصية "الانتساب" يمكنها بث مقاطع في مجموعات مغلقة بمقابل مادي من خلال الاشتراك، وبإتاحة الخاصية لها قامت ببث مقاطع فيديو في مجموعات مغلقة، وتحصلت علي مبلغ 1800 دولار عن أول شهر من عمل القناة، وفي شهر فبراير تحصلت على 822 دولار، وفي مارس تحصلت على 1656 دولار، وربحت 270 دولار من القنوات المنتسبة.

وأضافت "أنوش" أنها بعدما قلت مشاهدات القناة "يوميات أنوش"، أنشأت قناة جديدة اسمتها "أنوش ۲ "، وقامت بإنشاء حساب على تطبيق "التيك توك" وآخر على "انستجرام" تروج فيهما لقناتها الجديدة لزيادة مشاهداتها، وبعد زيادة ناقديها استشعرت الخوف خشية ضبطها ومسائلتها القانونية.