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سقوط حاجز كوبري إمبابة على سيارة ملاكي ونجاة قائدها (صور)

10:02 م الخميس 12 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سقوط حاجز كوبري إمبابة المعدني
  • عرض 5 صورة
    سقوط حاجز كوبري إمبابة المعدني
  • عرض 5 صورة
    سقوط حاجز كوبري إمبابة المعدني
  • عرض 5 صورة
    سقوط حاجز كوبري إمبابة المعدني
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كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة ملاكي من الموت إثر سقوط حاجز كوبري إمبابة المعدني على سيارته مساء الخميس.

مأمور قسم شرطة إمبابة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط حاجز حديدي بكورنيش النيل.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انهيار حاجز حديدي مخصص لمنع عبور السيارات المرتفعة، وسقوطه على سيارة ملاكي.

ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، ودفع رئيس الحي بالمعدات اللازمة لرفع الحاجز من نهر الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

سقوط حاجز كوبري إمبابة المعدني كوبري إمبابة كورنيش النيل كورنيش إمبابة الجيزة المرور
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