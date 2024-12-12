ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة تجارتهم في العملة

كتب - علاء عمران:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" واثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول.

المتهمون ثبت قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

حاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ 170 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.