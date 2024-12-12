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نهاية مأساوية لشخص داخل مكتب تصاريح العمل في مدينة نصر

07:53 م الخميس 12 ديسمبر 2024

سقوط من علو - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة ملابسات العثور على جثة شخص داخل مكتب تصاريح العمل بزهراء مدينة نصر، الخميس.

مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو داخل المجمع الأمني.

تبين بالفحص والتحري أن شخصًا سقط من الطابق السابق إثر إصابته بغيبوبة مما أسفر عن مصرعه دون وجود شبهة جنائية في الوفاة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط من علو غيبوبة القاهرة مدينة نصر زهراء مدينة نصر
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