15 مصابا في 4 حوادث بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 15 شخصًا في 4 حوادث متفرقة بالجيزة مساء الخميس.

البداية من حدائق أكتوبر، أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية أمام مساكن أبناء الجيزة اتجاه صينية الواحات، ونقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

طريق الواحات شهد حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة توك توك أمام مساكن عثمان مما أسفر عن سقوط 3 مصابين سودانيين الجنسية نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

في أكتوبر أيضًا، أصيب 4 عمال في انقلاب سيارة كانت تقلهم بطريق غرب المطار بالقرب من مشروع الـ800 فدان ونقلوا إلى المستشفى المركزي.

من أكتوبر للعمرانية، أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بنزلة محور الفريق كمال عامر على ترعه الزمر اتجاه المنيب وجنبت إدارة المرور آثار الحادث ورفع المخلفات الناجمة عن الحادث.