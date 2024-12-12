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15 مصابا في 4 حوادث بالجيزة

07:46 م الخميس 12 ديسمبر 2024

حادث تصادم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 15 شخصًا في 4 حوادث متفرقة بالجيزة مساء الخميس.

البداية من حدائق أكتوبر، أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارة نقل بدراجة نارية أمام مساكن أبناء الجيزة اتجاه صينية الواحات، ونقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

طريق الواحات شهد حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة توك توك أمام مساكن عثمان مما أسفر عن سقوط 3 مصابين سودانيين الجنسية نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

في أكتوبر أيضًا، أصيب 4 عمال في انقلاب سيارة كانت تقلهم بطريق غرب المطار بالقرب من مشروع الـ800 فدان ونقلوا إلى المستشفى المركزي.

من أكتوبر للعمرانية، أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بنزلة محور الفريق كمال عامر على ترعه الزمر اتجاه المنيب وجنبت إدارة المرور آثار الحادث ورفع المخلفات الناجمة عن الحادث.

حادث تصادم العمرانية أكتوبر حدائق أكتوبر طريق الواحات المرور الجيزة
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