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الداخلية تقدم تسهيلات لمتحدي الإعاقة للحصول على الخدمات

07:35 م الخميس 12 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب -علاء عمران:

اضطلعت وزارة الداخلية، بتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التى قد تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على الخدمات التى تقدمها كافة جهات الوزارة من خلال تخصيص رقم الهاتف: (01126977222) بقطاع حقوق الإنسان للعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال شكاوى وإلتمساسات الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن تضمن دليل الخدمات الشرطية (المقروء بطريقة برايل) لرقم الهاتف المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان واعتماد الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية لاسيما للأشخاص ذوى الإعاقة.

تسهيلات خدمات متحدي الإعاقة الداخلية
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