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قلبوا العربية وسخروا منه.. كشف ملابسات فيديو التنمر من "سائق كارو" بالبحيرة

06:52 م الخميس 12 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن سخرية شباب من سائق "عربة كارو" بالبحيرة وقيامهم بقلب العربة.

بالفحص تم تحديد المجني عليه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالعربة الكارو ملكه بمدينة إدكو فوجئ بقيام (4 عاطلين - مقيمون بدائرة المركز) بقلب العربة الكارو وتصويره والتنمر عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي قلبوا العربة وسخروا منه
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