5 مصابين في حادث تصادم بشبين القناطر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي مع مركبة توك توك بشبين القناطر محافظة القليوبية، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق "شبين - قليوب".

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بـ"توك توك" اتجاه القاهرة، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنب ونش تابع لإدارة المرور آثار الحادث مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.