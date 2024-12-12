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مصرع عامل سقط من عقار تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

06:12 م الخميس 12 ديسمبر 2024

سقوط من علو - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه؛ إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء داخل العاصمة الإدارية.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بمشروع نيو كابيتال.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لعامل اختل توازنه وسقط من الطابق الثامن بعقار تحت الإنشاء.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

سقوط من علو العاصمة الإدارية القاهرة النجدة النيابة العامة
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