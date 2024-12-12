تحويلات مرورية لتنفيذ كوبرى مشاة بمحور الفريق إبراهيم العرابى بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كلى لمحور الفريق إبراهيم العرابي لمدة يومين؛ لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى للمشاة.

الغلق يبدأ من الساعة الـ 12,05 من منتصف الليل غد الجمعة وحتى السادسة صباحا "ليلاً فقط" وإجراء تحويلات مرورية لحركة المركبات على مرحلتين.

المرحلة الأولى: غلق الطريق الرئيسى من أمام مدرسة سليمان الفارسى مع تحويل حركة المرور على النحو التالى:

- الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى يسلك قائدى المركبات يمينًا اتجاه طريق الخدمة فيما قبل مدرسة سليمان الفارسي واستكمال السير بطريق الخدمة فيسارًا باتجاه محور الفريق إبراهيم العرابي مرة أخرى.

- المتجه لأسفل الطريق الدائرى يسلك قائدى المركبات يمينًا اتجاه طريق الخدمة فيما قبل مطلع الكوبرى الكائن أعلى شارع المطحن فى المتجه لأسفل الطريق الدائرى والاستكمال بطريق الخدمة "شارع محمد فريد" فيسارًا اتجاه محور الفريق إبراهيم العرابى مرة أخرى.

المرحلة الثانية: غلق الطريق الداعم مع تحويل حركة المرور يسلك قائدى المركبات يمينًا من طريق الخدمة اتجاه الشوارع والمناطق الفرعية من طريق الخدمة بالاتجاهين أثناء رفع الباكيات المعدنية.

الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة ونسقت مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.