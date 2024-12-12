إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات

كتب - محمد الصاوي:

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات جديدة، إضافة إلى إدراج عدد من الأفراد على قائمة الإرهابيين.

وأصدرت محكمة جنايات أول درجة القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ومحمود محمد زیدان بين بمحكمة استئناف القاهرة، قرارات في طلبي الإدراج رقمي ٢ لسنة ٢٠٢٤ قرارات إدراج كيانات إرهابية، و 7 لسنة ۲٠٢٤ قرارات إدراج إرهابيين والمقيدة برقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أم الدولة العليا.

قررت المحكمة - المنعقدة في غرفة المشورة

أولا - إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية ثانيا - إدراج كل من التالية أسماؤهم: - يحيى السيد إبراهيم محمد موسى - على السيد أحمد محمد يطيح جهاد عصام أحمد محمود العداد - أحمد إبراهيم مصطفى أبو بركة - أحمد إبراهيم بيومى صيرة - محمد أحمد عبده أحمد.

وضمت قائمة الأسماء المُدرجة: حسانين شعبان شعبان شادي - عادل فتحي أبو زيد سليمان- محمد حسن السيد أحمد شعلان - أمين السعيد أمين السعيد قنديل - محمد عبد الله عبد العليم على حسين - خالد طارق حسن فؤاد قنديل - محمد عبد الحكيم محمد عبد الرحمن عرب - المحل فرحات أبو السعود أبو العلا - أحمد محمد أمين أمين - على قائمة الإرهابيين.

ثالثا - أن يكون الإدراج بكلا القائمتين المار بيانهما بالبندين (أولا، ثانيا) من هذا القرار - لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب على النشر وطوال مدته من آثار.

صدر هذا القرار بجلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٤.