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الداخلية تكشف حقيقة اصطدام سائق سيارة مطموسة اللوحات بدراجة نارية بالمنوفية

02:59 م الخميس 12 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق سيارة نقل ثقيل "مقطورة" مطموسة اللوحة المعدنية الخلفية بالاصطدام بدراجة نارية أثناء سيره بالطريق الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية مما أدى إلى سقوط مستقليها أرضاً ولاذ بالفرار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري تبلغ لمركز شرطة الباجور من إحدى المستشفيات باستقبالها 3 أشخاص (مصابين إثر سقوطهم من أعلى دراجة نارية) وتم تقديم الرعاية الصحية لهم ولم يقوموا بتحرير محضر أو يتهموا أحد بالتسبب في الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد السيارة وقائدها وتبين أنها "سارية التراخيص " وعدم وجود طمس اللوحات الخاصة بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تصادم سيارة مطموسة اللوحات بدراجة مواقع التواصل الاجتماعي
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