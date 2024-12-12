مصرع مهرب مخدرات وإصابة ضابط في اشتباك مسلح بالإسماعيلية| فيديو

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية أن اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خططا لتهريب كميات كبيرة من مخدري "الحشيش" و"الهيدرو" بهدف الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، نصبت القوات كمائن لاستهداف المتهمين. وخلال المداهمة، بادر أحدهما بإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومصرع أحد المتهمين، بينما تم ضبط الآخر.

وبتفتيش مركبتهم من نوع "فنطاس"، عُثر على مخازن سرية بداخلها كميات كبيرة من المخدرات شملت: 1.5 طن من مخدر الحشيش، نصف طن من مخدر الهيدرو.

كما تم ضبط بندقيتين آليتين بحوزتهما. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 145 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.