تلاميذ البحيرة يزورون إدارات المرور والحماية المدنية للتعرف على دور الشرطة

كتب - علاء عمران:

استقبلت إدارتي المرور والحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة عددًا من تلاميذ المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، في زيارة تهدف إلى تعزيز وعي النشء بالدور الحيوي الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الأرواح والممتلكات.

تضمنت الزيارة تعريف الطلاب بكيفية التعامل مع البلاغات والتفاعل السريع مع الحوادث الطارئة. كما تم إطلاعهم على قواعد وآداب المرور بهدف تعزيز ثقافتهم المرورية وتوضيح دور الشرطة في الحفاظ على الأمن والسلامة.

وأعرب المشرفون على الزيارة عن شكرهم لوزارة الداخلية على جهودها المستمرة في التواصل مع فئات المجتمع المختلفة، وخاصة النشء، مؤكدين أهمية تلك الأنشطة التوعوية.

يأتي هذا النشاط في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تنمية الثقافة الشرطية لدى صغار السن وتعزيز التواصل بين أجهزة الشرطة والمجتمع.