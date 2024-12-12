حيثيات إلزام عمرو دياب بتعويض 10 آلاف جنيه للشاب المصفوع: ارتكب خطأ وألحق به الضرر

كتب- أحمد عادل:

يواصل "مصراوي" نشر حيثيات محكمة جنح التجمع الخامس، حيثيات حكمها بتغريم الفنان "عمرو دياب" 200 جنيه وإلزامه بتعويض 10 آلاف جنيه لصالح الشاب "سعد أسامة"، على خلفية اتهامه بصفع الأخير في حفل زفاف بأحد الفنادق في القاهرة الجديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع".

وقالت المحكمة في حيثياتها، أنه عن الدعوى المدنية، فلما كان المجني عليه قد استعمل حقه المخول له بالمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية بالإدعاء المدني عما لحقه من أضرار جراء الجريمة، فقد ثبت للمحكمة مع القضاء بالإدانة لتوافر أركان الجريمة توافر عناصر الدعوى المدنية من خطأ.

وتابعت المحكمة أنه ثبت ارتكاب المتهم "عمرو دياب" خطأً وألحق بالمجني عليه "سعد أسامة" ضررًا، وعلاقة سببية بينهما، وهي بعينها مقومات المسؤولية التقصيرية المقررة قانونًا بالمادة 163 من القانون المدني، مما يتعين إجابة المدعي بالحقوق المدنية إلى طلب التعويض المدني المؤقت.

وأضافت الحيثيات، عن قيمة التعويض المدني، فإن المحكمة تقضي بما تراه من قيمة للتعويض مع الأخذ في الاعتبار أن التعويض الذي تقضي به المحكمة هو تعويض مؤقت لحين نظر المحكمة المدنية لعناصر المسؤولية التقصيرية وتقدير التعويض التكميلي حسب تفاقم الضرر.

وقضت المحكمة، بإلزام المتهم "عمرو دياب" بتعويض مدني مؤقت مستحق للمجني عليه "سعد أسامة" قدره 10 آلاف جنيه، وتغريمه 200 جنيه.