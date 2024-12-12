حيثيات براءة "الشاب المصفوع من عمرو دياب": كان قصده لفت انتباه الفنان

كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنج التجمع الخامس، حيثيات حكمها ببراءة الشاب "سعد أسامة" من تهمة الاعتداء على الفنان "عمرو دياب" أثناء أحياءه حفل زفاف بأحد الفنادق في القاهرة الجديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع".

وجاء في حيثيات المحكمة، بالنسبة المتهم الأول "سعد أسامة سعد" أنه ولما كان ما تقدم ومن مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وداخلها الريبة في صحة عناصر الإثبات، فإن ما يقوم عليه نظام الاثبات الجنائي هو ضرورة وصول القاضي الى اليقين للحكم بالإدانة.

وتابعت المحكمة أنه يلزم لثبوت الجريمة أن تتحقق المحكمة من اتجاه إرادة المتهم في ارتكاب الفعل المادي لها والمساس بسلامة جسم المجني علية.

وأضافت المحكمة، ولما كان المتهم الأول "سعد أسامة" قد استطالت يده جسد المجني عليه "عمرو دياب" في المقطع المصور و هو ما لم ينفيه المتهم الأول في أقواله، إلا أن المحكمة قد استقر في وجدانها أن ذلك أخذا من أقوال الشهود الفعل لم يكن بقصد الإيذاء ولم تتجه إرادته بحال أن يمس سلامة جسم المجني عليه، بل أن قصده كان لفت انتباه المجني عليه وهو ما لا يمكن اعتباره محققاً للركن المعنوي للجريمة محل الاتهام.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة الشاب "سعد أسامة" من التهمة المنسوبة إليه، الاعتداء بالضرب على الفنان "عمرو دياب".