ضبط مطبعة في عين شمس لطباعة منتجات تجارية مزورة بلا ترخيص

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص، بحوزته أكثر من 80 ألف نسخة من المطبوعات التجارية المقلدة.

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، إلى قيام مالك مطبعة غير مرخصة في دائرة قسم شرطة عين شمس، بطباعة مطبوعات تجارية تحتوي على ماركات وشركات عالمية مقلدة، وذلك دون تفويض أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها، حيث تم العثور داخلها على 82,800 مطبوع تجاري مقلد، تشمل كروت ملابس جاهزة تحمل علامات تجارية شهيرة منسوخة.

وقد اعترف المتهم عند مواجهته بارتكاب المخالفات بهدف تحقيق ربح مادي غير مشروع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات الأمنية التحقيق في القضية.