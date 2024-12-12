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الداخلية تضبط شبكة لتصنيع وتهريب الألعاب النارية بحوزتها 1.5 مليون قطعة

01:12 م الخميس 12 ديسمبر 2024

الألعاب النارية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، من إحباط شبكة إجرامية تقوم بتصنيع وتهريب الألعاب النارية بشكل غير قانوني.

ففي عملية نوعية، تم ضبط سيارة ربع نقل أثناء سيرها في دائرة مركز شرطة بني سويف، وبداخلها حوالي 49 ألف قطعة من الألعاب النارية المهربة. وبناءً على التحريات، تبين أن 4 أشخاص، بينهم شخص ذو معلومات جنائية، كانوا يديرون ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء بالقرب من منزل أحدهم في محافظة الفيوم.

عقب تكثيف الجهود، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أكثر من 1.5 مليون قطعة من الألعاب النارية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ التحقيق في الواقعة

الألعاب النارية وزارة الداخلية الضرائب شرطة بني سويف
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