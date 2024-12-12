الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية، وذلك لما لهذه الأنشطة من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وتمكنت فرق قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المتنوعة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية قرابة 9 ملايين جنيه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابات المختصة.