حل لغز سرقة شاشات وأجهزة إلكترونية من مدرسة بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات حادث سرقة من داخل مدرسة بالطالبية.

تحريات المباحث بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب توصلت إلى تورط عنصر إجرامي في سرقة (4 شاشات تليفزيونية – جهاز حاسب آلي – 2 هاتف محمول – 3 أجهزة تجميع وتشغيل كاميرات المراقبة) من المدرسة.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد أشرف رئيس المباحث من ضبطه وأقر بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وأرشد عن المسروقات وأمكن إعادتها.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير امن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.