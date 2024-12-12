إحالة أوراق المتهمين بقتل شخص لسرقة سيارته في الخليفة للمفتي

كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، إحالة أوراق المتهمين "مصطفى م." و"محمد س." إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل المجني عليه "جمال عبدالله" وسرقة سيارته في منطقة الخليفة.

صدر القرار برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين خالد شكري عثمان ونشأت محمد سالم، وأمانة سر شريف علي وتامر حماد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه "جمال عبد الله"، عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم صمم على قتله، فأعدوا مخططاً احكموا دقائقه درساً انفذوه بأن تخييروا المحني عليه ورصدوه في مكان ايقنوا مروره به واستوقفوه بالطريق العام.

وتابع أمر الإحالة، وما أن ظفروا به حتي باغته الأول في غفلة من أمره بأن أطبق بساعده على عنقه وأوثق الثاني برباط حول عنقة قاصدين ازهاق روحه فأغشي عليه فظنوا مقتله وحملوه لصندوق امتعة السيارة وقادوها باحثين عن مكان للتخلص من الجثمان.

وأضاف أمر الإحالة، أن تناهي الي سمعهم صوته فأوقفوا سيرهم وأحكموا الخناق علي عنقة مستخدمين الأدوات -محل الاتهام التالي- يلهج الأخير أنفاسه تقطعاً دون ان تقشعر ابدالهم من هول فعلتهم فهوى المحني عليه قتيلاً حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهم ومؤازرتهم محدثين ما به من إصابات في تقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا السيارة ملك المجني عليه "جمال عبد الله" وكذا المبلغ المالي والهاتف الخلوي المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكين له، وكان ذلك ليلاً على النحو المبين بالتحقيقات.