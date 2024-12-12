ضبط تشكيلات إجرامية تورطت في سرقة المدارس والمواطنين بـ 3 محافظات

كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، القليوبية، والدقهلية في ضبط عدة عناصر إجرامية تورطت في وقائع سرقة مختلفة، حيث استهدفت مدارس وسيارات وأموال المواطنين.

في الجيزة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامي متهم بسرقة محتويات مدرسة بدائرة قسم شرطة الطالبية، شملت 4 شاشات تلفزيونية، جهاز حاسب آلي، 2 هاتف محمول، و3 أجهزة تشغيل كاميرات المراقبة. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المسروقات بحوزته.

وفي القليوبية، ألقت الشرطة القبض على أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتهمة سرقة سيارة نقل "قلاب" باستخدام مفتاح مصطنع. واعترف المتهم بأنه أخفى السيارة لدى عميله بمحافظة الشرقية تمهيدًا لبيعها. تم ضبط السيارة والمتهمين معًا.

أما في الدقهلية، فقد أسفرت الجهود عن ضبط شخص قام بسرقة مبلغ مالي من عامل توصيل طلبات تحت تهديد السلاح بعد استدراجه هاتفيًا. وتم ضبط جزء من الأموال المسروقة، بالإضافة إلى سلاح ناري وهاتف محمول استخدمهما المتهم في تنفيذ الجريمة.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابات المختصة.