ضبط 388 قطعة أثرية مقلدة بحوزة تشكيل عصابي في أسيوط

كتب - علاء عمران:

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، نشاط تشكيل عصابي بمحافظة أسيوط تخصص في النصب والاحتيال من خلال ترويج قطع أثرية مقلدة على المواطنين.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن قيام خمسة أشخاص، من بينهم اثنان لهم سجلات جنائية، بترويج قطع أثرية مزيفة عبر إيهام ضحاياهم بأنها أصلية.

وعقب استصدار الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم 388 قطعة أثرية مقلدة بأحجام وأشكال مختلفة. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بتورطهم في محاولة الاحتيال على أحد المواطنين المقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط، حيث كانوا قد اتفقوا معه على بيع القطع على أنها أثرية.

تم ضبط المواطن المذكور الذي أيد الواقعة أثناء التحقيقات، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.