6 مصابين في تصادم سيارتين أعلى الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بالطريق الأوسطي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بووع حادث ووجود مصاين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الحدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى أجرة "ميكروباص" اتجاه مدينة 6 أكتوبر نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحدى السيارتين.

أسفر عن الحادث سقوط 6 مصابين نقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارتين نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.