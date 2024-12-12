لغز العثور على جثة خليجي داخل فندق بالهرم

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة خليجي داخل فندق بالهرم غرب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة نزيل داخل فندق "ح.م.".

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لنزيل يحمل جنسية دولة خليجية يدعى "عبد الرحمن بن بخيت 53 سنة".

ويفحص ضباط الشرطة الغرفة وآخر مشاهدة للمتوفى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة.