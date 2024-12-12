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إصابة شخص سقط عليه سقف شقة بالعباسية

09:48 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في سقوط سقف شقة سكنية بالعباسية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بشارع أحمد سعيد.

فريق إنقاذ بري انتقل إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط سقف غرفة بالدور الخامس على شخص داخل العقار رقم 5 والمكون من 7 أدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص نقل إلى المستشفى الجوي بالعباسية، وانتدبت لجنة هندسية للمعاينة.

إصابة شخص سقط عليه سقف شقة العباسية
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