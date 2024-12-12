6 مصابين في مشاجرة عائلتين بالرصاص بالعياط

كتب - محمد شعبان:

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية دارت أحداثها بمركز العياط جنوب الجيزة.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع مصابين بقرية طهما.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين عائليت "الدهشوري" و"أبو دان" تبادل خلالها الطرفان إطلاق الرصاص وسط حالة من الكر والفر.

أسفرت المشاجرة عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى العياط المركزي للعلاج وتحفظت الشرطة على المتورطين في المشاجرة للتحقيق.