حبس سيدة وزوجها بتهمة تعذيب أطفالها في السلام



كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالسلام، بحبس سيدة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل طفلتها وإصابة الآخر في منطقة السلام.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة بوصول 3 أطفال أشقاء، بنتين وولد، مصابين بسحجات وحروق لأحد المستشفيات ووفاة إحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات وإصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد والدتهم وزوجها.

وبعمل التحريات تبين أن الأم انفصلت عن زوجها والد الأطفال وتزوجت من المتهم وفى يوم الواقعة تعدوا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عال، فتوفيت الطفلة الكبرى وأصيب أشقائها.

تم تحرر المتهمين، تحرر المحضر اللازم بالواقعة العرض على النيابة للتحقيق.