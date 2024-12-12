مصدر أمني يكشف حقيقة تسبب الشرطة في وفاة أحد العناصر الإرهابية بالشرقية

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني صحة الادعاءات التي تروجها المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان بشأن وفاة أحد عناصرها في محافظة الشرقية بسبب تدخل قوة أمنية. وأوضح المصدر أن الواقعة الحقيقية حدثت بتاريخ 9 ديسمبر، حيث استهدفت قوة أمنية لتنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية الشخص المذكور لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه بالسجن والسجن المؤبد في 5 جنايات وجنحتين، بإجمالي مدد حبس بلغت 73 عامًا.

وأشار المصدر إلى أنه عند محاولة القوة تنفيذ القانون، حاول المذكور الهروب بالقفز من شرفة منزله إلى سطح عقار مجاور، إلا أنه فقد توازنه وسقط على الأرض. تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه توفي متأثرًا بإصابته.

وبحسب إفادات شقيقيه وشهود العيان، أكدوا تفاصيل الواقعة ولم يتهموا أي جهة بالتسبب في وفاته.

وأكد المصدر أن هذه الادعاءات تأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لتضليل الرأي العام وإخفاء الجرائم الجنائية التي ارتكبها عناصرها ضد الشعب المصري.