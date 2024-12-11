"سحجات وحروق لـ 3 أطفال".. حبس عاطل لاتهامه بقتل نجلة زوجته في السلام

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته، وإصابة أشقائها بمنطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل وزوجته، لقيامهما بقتل نجلة الزوجة وإصابة شقيقتها وشقيقها بمنطقة السلام.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول 3 أطفال أشقاء "بنتين وولد" مصابين بسحجات وحروق، لإحدى المستشفيات، ووفاة طفلة منهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات، وإصابية شقيقتها 5 سنوات وشقيقها، بعد التعدى عليهم بالضرب على يد والدتهم وزوجها.

وبعمل التحريات تبين أن الأم انفصلت عن زوجها والد الأطفال، وتزوجت من المتهم، وفي يوم الواقعة تعدوا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عال، فتوفيت الطفلة الكبرى، وأصيب أشقائها، وألقي القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.