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خفض السرعة وتشغيل الأنوار.. تعليمات هامة من المرور أثناء الشبورة

09:41 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

صورة أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

دعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، حرصًا على سلامتهم وتجنبًا للحوادث المرورية.

تضمنت التعليمات ضرورة خفض سرعة المركبات إلى 30 كم/ساعة، وتشغيل كافة أنوار السيارة مع الإبقاء على النور الأمامي في الوضع المنخفض.

كما أوصت باستخدام أنوار الانتظار والشبورة، وفتح زجاج السيارة قليلًا لتجنب تكثف بخار الماء داخلها.

وشددت الوزارة على ضرورة استعمال مساحات الزجاج بشكل مستمر، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، والالتزام بالحارة المرورية دون تجاوز المركبات الأخرى. كما أوصت بمضاعفة مسافة الأمان بين المركبات، واتباع تعليمات رجال المرور، مع التوقف عن القيادة لحين تحسن مستوى الرؤية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتقليل مخاطر القيادة في الظروف الجوية غير المستقرة.

وزارة الداخلية دعت قائدي المركبات الالتزام بالإجراءات الاحترازية القيادة في أوقات الشبورة المائية
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