مشيها بطال وبترجع نص الليل.. السجن 10 سنوات لمتهم شرع في قتل شقيقته ببولاق

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، اليوم الإثنين، بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المُشدد 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل شقيقته ذبحًا بسكين بغرض تأديبها كونها تعود في وقت متأخر من الليل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب و إبراهيم محمد أمين وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 20773 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، والمُقيدة برقم 5634 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "صالح .ج" في يوم 10 سبتمبر 2024، شرع في قتل المجني عليها شقيقته "شيرين"، وذلك إثر خلاف نشب بينهما وما أن ظفر بها حتى أشهر بوجهها سلاحًا أبيضا "سكين" وسدد له ضربة واحدة استقرت بعنقها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو منع شقيقها "كريم ج"، للمتهم من إتمام جريمته ومُداركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت تحقيقات النيابة أن تقرير الطب الشرعي الموقع على المُصابة، أثبت إصابة الفتاة بإصابات قطعية حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة أيّا كان نوعها وتلك الإصابة جائزة الحدوث من مثل سلاح أبيض "سكين"، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بتحقيقات النيابة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم وأقر بقيامه بإحداث إصابة شقيقته "شيرين" انتقامًا منها لشكه في سلوكها، كونها دائمة العودة من عملها في وقت متأخر من الليل، وأنه لم يتحمل كلام الأهالي عليها، فنشبت بينهما مشادة كلامية يوم الحادث، واستل سكينا من المطبخ وحاول ذبحها في الرقبة بضربة، إلا أن شقيقه منعه من ذلك بتعديه عليه.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات العاجلة، والتي من شأنها عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، عما أسند إليه من اتهامات.