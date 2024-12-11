"اتفقت مع عشيقها وصاحبه".. لماذا تخلصت سيدة من زوجها في الحوامدية؟

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة الحوامدية بالجيزة، جريمة قتل بشعة حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها وصديقه.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته في عام 2021.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2021، عندما تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة بترعة المريوطية، فقاموا على الفور بالتوجه إلى قسم شرطة الحوامدية وحرروا بلاغا بما شاهدوه، لتتوجه قوة من فريق البحث والتحري إلى مكان تواجد الجثة وقاموا باستخراجها.

بالمعاينة تبين تعرض صاحبها لإصابات وجروح قطعية بالرأس توفى على أثرها، بالإضافة إلى عثور رجال المباحث على وثيقة السفر الخاصة بالضحية، التى تبين من خلالها أن المجني عليه يحمل جنسية عربية، وبالتالي تمكن الضباط من تحديد هويته بالتفصيل.

وأسفرت تحريات فريق البحث عن أن مرتكبي الواقعة زوجة المجني عليه "ربة منزل"، و"عامل" مقيم بقرية سقارة التابعة لمركز البدرشين، وله معلومات جنائية، وثالث "عامل" مقيم بالبدرشين، وله معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات القانونية؛ تم ضبط المتهمين، وقاموا بتمثيل الواقعة، وأقروا بما نسب إليهم من تهم واعترفوا تفصيلياً بالواقعة.

جاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 1230لسنة 2021 جنايات الحوامدية والمقيدة برقم 306 لسنة 2021 كلى جنوب الجيزة، أن زوجة المجني عليه قتلت المجني عليه بمساعدة عشيقها، وصديقه.

وبيت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتله المجني عليه والخلاص منه ليخلو الجو للمتهمة وعشيقها بفراش الخيانة، إذ وضع المتهمون مخططًا ونفذوه بأن استدرج الأول المجني عليه لمكان مهجور حيث تربص بانتظاره المتهم الثاني بأداته "عصا خشبية"، وما إن ظفرا به حتى باغته الأخير بضربتين على رأسه فأسقطه صريعاً في الحال.

وتبين أن المتهم وصديقه لهما معلومات جنائية، ويقيمان بمركز البدرشين بالجيزة، وكان المتهم الأول قد تعرف على الزوجة المتهمة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحدثت بينهما عدة مراسلات أقنعها خلالها بزيارة مصر، حيث حضرت برفقة أولادها السبعة وزوجها، وكانت الرسالة الأخيرة التي تضمنت اتفاقا بين الطرفين على التخلص من الزوج ليتمكنا من العيش تحت سقف منزل واحد، وكان هذا هو طرف الخيط الذي تسلسلت من ورائه أحداث الجريمة ليتم التوصل إلى المتهم الثالث.

بعدها قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما نسب إليهم من اتهامات بالقتل العمد.

وفي 21 يونيو 2023، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم بمعاقبة سيدة وعشيقها وصديقه بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجها والتخلص منه، والزواج من عشيقها بدائرة قسم شرطة الحوامدية.