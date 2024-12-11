بالصور.. وفد حقوقي دولي يقوم بزيارة رسمية لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر

كتب - علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية زيارة لوفد من المنظمات الحقوقية وممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب مسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر، في إطار فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان وسعيها المستمر لتطوير أساليب السياسة العقابية الحديثة، بما يحقق الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة اندماجهم في المجتمع. وخلال الزيارة، أُطلع الوفد الزائر على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء وفق المعايير الدولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قام الوفد بجولة تفقدية شملت عددًا من المنشآت داخل المجمع، منها المركز الطبي الذي يضم أحدث المعدات والتجهيزات الطبية، حيث شاهدوا جانبًا من الخدمات الطبية المتميزة المقدمة للنزلاء. كما اطلعوا على المرافق التأهيلية والتعليمية التي تعتمدها الوزارة لتطبيق برامج الإصلاح والتأهيل، والتي تهدف إلى تقويم السلوكيات واكتساب النزلاء مهارات حرفية وفنية متنوعة، مما يسرع اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

شملت الزيارة تفقد مبنى الحضانة الخاص بالنزيلات الحاضنات وأطفالهن، ومنطقة الألعاب، حيث أشاد الوفد بمستوى الرعاية المقدمة للنزيلات، واعتبرها نموذجًا لتطبيق السياسة العقابية الحديثة ذات البعد الإنساني. كما حضر الوفد عرضًا فنيًا قدمته الفرقة الموسيقية المكونة من النزيلات والنزلاء، واطلعوا على مدى التطور الذي أحرزته الوزارة في تنفيذ فلسفة عقابية تركز على التأهيل والإصلاح.

في ختام الزيارة، أشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم الدعم والرعاية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يرفع من قيم حقوق الإنسان ويُعدهم للاندماج في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.