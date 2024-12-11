قصة سقوط "أنوش" بقضية الفيديوهات الفاضحة.. بدأت في المطبخ وانتهت بمنع التصرف في أموالها

كتب- أحمد عادل:

أثارت التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش روتين"، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، بسبب فيديوهاتها التي تبثها على صفحاتها الرسمية.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار النائب العام الصادر ضد التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش روتين"، بمنعها من التصرف في أموالها، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها.

بداية القضية وبلاغ حملة "تطهير المجتمع"

بدأت قضية اليوتيوبر أنوش ببلاغ للنائب العام قدمه المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة أطلق عليها اسم "تطهير المجتمع"، وحمل رقم 130724 عرائض إلكترونية.

واتهم "فرحات" مالكة "قناة أنوش" ببث محتوى جنسي على قناتها، بالإضافة إلى ارتكابها فعل علني فاضح، والإساءة للمجتمع المصري.

وأوضح مقدم البلاغ أن مباحث الآداب ضبطت مع المتهمة هاتفان محمول بهما عدد من المقاطع التي تتنافى مع قيم المجتمع، وتحرض على الفسق والفجور، ومستندات توضح ما تحصل عليه مقابل بث الفيديوهات.

الربح 1000 دولار أسبوعيًا

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أنوش واتهامها ببث مقاطع فيديو تتضمن إيماءات وإشارات منافية للآداب العامة بعدما تابعت وحدة الرصد تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن إتيان إحدى السيدات أفعالا خادشة للحياء والآداب العامة.

وعثر بحيازتها على هاتفان محمول بهما مقاطع فيديو وصور تؤكد نشاطها، جهاز "لاب توب"، 2 راوتر، 3 كارت فيزا، 2 استاند تصوير ودائرة إضاءة، وقالت المتهمة إنها تبث المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية تقارب 1000 دولار أسبوعيًا.

حبس "أنوش" والتحفظ على أموالها

من جانبها تحفظت جهات التحقيق على أموال "نبوية أنوش" صاحبة قناة الروتين اليومي في البنوك، وحرزت مجوهراتها، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة مع المتهمة.

كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار زوجها، سمسار عقارات، بعدما كشفت المتهمة أن طليقها عاد إليها بعدما علم بأرباحها من فيديوهات يوتيوب، وعاونها في النشر والتصوير.

وواجهت صاحبة قناة "أنوش" على فيسبوك اتهامات بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة لنشر فيديوهات خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء وإدارة موقع لارتكاب تلك الجرائم.

وأحالت النيابة العامة المتهمة "نبوية" وشهرتها "أنوش" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها.

حبس 3 سنوات

وفي وقت سابق، أصدرت الجهة المختصة قرارًا بمنع التيك توكر "أنوش" من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قضت بحبس التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش" 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.