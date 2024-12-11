الداخلية تكشف حقيقة إدعاء إعلامي سابق رفض قسم شرطة أكتوبر تحرير محضر له



كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ادعاء إعلامي سابق، من خلال مقطع فيديو على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، رفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 11 الجاري، ورد بلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر من مواطن يتهم الإعلامي بمنعه من دخول وحدته السكنية داخل إحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر، والتعدي عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة.

وعند تحرير المحضر، حضر الإعلامي وزوجته إلى القسم وسلم المواطن هاتفه المحمول طواعية، لكنه رفض استكمال التحقيقات أو تحرير محضر رسمي، مما ينفي صحة ادعائه بشأن رفض القسم تحرير المحضر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة.