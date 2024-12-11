قرار قضائي جديد بشأن المخرج عمر زهران في قضية مجوهرات شاليمار الشربتلي

كتب- أحمد عادل:

حددت المحكمة المختصة جلسة 25 ديسمبر الجاري كأولى جلسات استئناف المخرج "عمر زهران" على الحكم الصادر ضده بالحبس عامين مع الشغل، لاتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي".

قضت محكمة جنح الجيزة بحبس المخرج "عمر زهران" سنتين، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي"، زوجة المخرج خالد يوسف.

كما قضت هيئة المحكمة ببراءة المتهم الثاني في القضية، مساعد المخرج "عنتر حفني".

وكانت هيئة المحكمة قد استجوبت المخرج "عمر زهران" بالاتهامات المسندة إليه خلال جلسة محاكمته، حيث قال إن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ 250 مليون جنيه من شقتها، وأكدت في بلاغها أنه أعاد 200 مليون من قيمة المسروقات، مشيرة إلى أن الخلاف كان حول رد المبلغ المتبقي.