قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن عقار الوايلي المنهار | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

أجرت النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، معاينة لموقع العقار المنهار في حي الوايلي بمحافظة القاهرة، والذي انهار فجر أمس الثلاثاء، مما أسفر عن وفاة ثمانية أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، في بيان له، إن المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، أمرت بتشكيل فريق من أعضاء النيابة برئاسة الأستاذة شرويت وأكد، رئيس النيابة، وعضوية كل من الأستاذ محمود أبو زيد، والأستاذة نوران عباس، وكيلي أول النيابة، والأستاذة داليا جمال الدين، وكيل النيابة، وكلفتهم بالانتقال إلى موقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، برفقة كل من مدير التنظيم، ومهندس بحي الوايلي، ومفتش من مديرية الإسكان بالقاهرة، وقوة أمنية من شرطة المرافق.

وتبين من المعاينة أن العقار رقم 79 ج، شارع العباسية التابع لحي الوايلي، يتكون من دور أرضي وخمسة طوابق علوية. وفي حوالي الساعة الرابعة من فجر يوم أمس الثلاثاء، انهار العقار بالكامل، مما أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.

استمع فريق النيابة الإدارية إلى أقوال عدد من المواطنين من قاطني العقار المنهار وسكان العقارات المجاورة والشهود العيان، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين في مكان الواقعة، والاطلاع على ملف العقار بحي الوايلي.

وتواصل النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني استكمال التحقيقات، حيث قرر الأستاذ محمود أبو زيد، وكيل أول النيابة، استكمال سماع أقوال الشهود من سكان العقارات المجاورة، وتكليف مفتش مديرية الإسكان بالقاهرة بإعداد تقرير فني حول الحادث.. وجارٍ استكمال التحقيقات.