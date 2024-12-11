حبس مدير بنك وشريك بشركة شهيرة بتهمة التزوير في الدقي

كتب- رمضان يونس:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مدير بنك وشريك بشركة شهيرة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات المزورة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بتزوير تقرير سلامة إنشائية لعقار في ميدان المساحة بحي الدقي.

عقدت الجلسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين.

كانت النيابة العامة، أسندت للمتهم "ن.م" مدير البنك، والشريك في إحدى شركات التصدير والاستيراد، التهم المتمثلة في التزوير في محررات رسمية، حيث قام بتزوير تقرير سلامة إنشائية لعقار في حي الدقي، نسبه زوراً إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة، كما قام بتقليد الأختام والتوقيع على التقرير، مستخدماً هذه الوثيقة المزورة للحصول على رخصة تعلية العقار.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تعاون مع آخر مجهول في إعداد التقرير المزور، وقام بتقديمه للجهات المختصة رغم علمه بتزويره.