"طبيب إجهاض كرداسة".. الجنايات تقضي بالسجن 13 سنة ضد طبيب النساء

كتب- رمضان يونس:

قضت الدائرة 5 جنايات بولاق الدكرور، بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الطبيب "أحمد. س"، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طبيب كرداسة"، بالسجن 10 سنوات بتهمة الإجهاض وحرق الأجنة، بالإضافة إلى 3 سنوات أخرى بتهمة حيازة المخدرات.

ترأس الجلسة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب دولاتي وإبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للطبيب المتهم، الذي أسس مركزًا طبيًا في 2017 دون ترخيص، اتهامات بإجراء عمليات إجهاض غير قانونية مقابل 1500 جنيه. كما تم ضبطه وهو يحرق الأجنة في محرقة خاصة أعلى سطح المبنى، قبل أن يلقي بها إلى كلاب شرسة يربيها.

وأشارت التحقيقات إلى أن الطبيب كان أيضًا يروج للمخدرات، مثل الترامادول، ويستخدمها في إجراء العمليات الإجهاضية غير المشروعة.