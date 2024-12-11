الجنايات تمنع التيك توكر "أنوش روتين" من التصرف في أموالها | صور

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار النائب العام الصادر ضد التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش روتين"، بمنعها من التصرف في أموالها.

ترأس الجلسة المستشار حسن مصطفى السيد، وعضوية المستشارين أيمن محمد محمد وحسام الدين فتحي، وأمانة سر وائل فرج ووليد رشاد.

أحالت النيابة العامة المتهمة "نبوية" وشهرتها "أنوش" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة غسيل الأموال المتحصلة بطريقة غير شرعية من الإعلانات في مقاطع الفيديو الخادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وفي وقت سابق، أصدرت الجهة المختصة قرارًا بمنع التيك توكر "أنوش" من التصرف في أموالها على خلفية إدانتها في بعض القضايا.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية قد قضت بحبس التيك توكر "نبوية جمعة" وشهرتها "أنوش" 3 سنوات، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء.