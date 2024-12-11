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ضبط شخصين لإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في الجيزة

02:03 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ضبط شخصين

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين في محافظة الجيزة، بتهمة إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج.

ووفقاً للتحريات، تبين أن مالك الشركة والمدير المسؤول - وهما من ذوي المعلومات الجنائية - كانا يديران شركة في منطقة العجوزة دون ترخيص، وكانا يوهمان راغبي العمل بالخارج بقدرتهما على توفير عقود عمل مقابل مبالغ مالية.

بعد استهداف مقر الشركة، تم ضبط الشخصين داخلها مع جوازات سفر، صور جوازات لراغبي العمل، طلبات توظيف، إيصالات استلام أموال، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية تحتوي على أدلة تثبت نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بتورطهما في هذه الأنشطة غير القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب على المواطنين، خاصة في ما يتعلق بالهجرة والعمل بالخارج.

ضبط شخصين إدارة شركة غير مرخصة إلحاق العمالة بالخارج
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