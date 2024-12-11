ضبط سائق بدمياط لقيامه بالتعدي على سيدة وسرقتها بالإكراه

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، في ضبط سائق قام بالتعدي على إحدى السيدات وسرقتها بالإكراه.

تلقى قسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط، بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط، تفيد بقيام سائق سيارة "أجرة" بتهديدها بسلاح أبيض والتعدي عليها، والاستيلاء على مبلغ مالي، مصوغات ذهبية، وهاتف محمول.

وبإجراء التحريات اللازمة، تمكّن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة بناءً على إرشاده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.