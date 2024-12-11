احذر الشبورة المائية.. 10 نصائح هامة لتجنب الحوادث أثناء القيادة

كتب- أحمد أبوالنجا:

تسبب الضباب الكثيف والشبورة المائية التي شهدتها بعض الطرق صباح اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارات عدة، مما أثّر بشكل كبير على الرؤية وحركة المرور. الحادثان وقع أحدهما في محور المشير إسماعيل على طريق الإسماعيلية الصحراوي، وآخر على الطريق الدائري.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للسائقين من استمرار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية، داعية إلى اتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة.

وفيما يلي أهم النصائح لتفادي الحوادث والقيادة بأمان أثناء الشبورة المائية:

استخدام الأضواء المنخفضة

تجنب استخدام الأضواء العالية لأن انعكاسها يزيد من تشويش الرؤية. استخدم المصابيح المنخفضة وأضواء الضباب.

المحافظة على مسافة أمان

يجب الالتزام بمسافة أمان لا تقل عن 5 ثوانٍ بينك وبين السيارة التي أمامك لتجنب الاصطدام.

التوقف بجانب الطريق بشكل آمن

إذا كان لا بد من التوقف، ضع مثلثًا عاكسًا على بعد 5 أمتار، وقم بتشغيل أضواء الانتظار.

عدم النزول من السيارة

تجنب النزول من السيارة أثناء الشبورة لأنها تزيد من خطر تعرضك للحوادث.

التركيز التام أثناء القيادة

تجنب الانشغال بهاتفك أو أي نشاطات أخرى أثناء القيادة في الشبورة.

عدم تخطي السيارات

لا تقم بتخطي السيارات في الشبورة، حيث يكون من الصعب تقدير المسافات.

السير في الحارة الوسطى

استرشد بالخطوط الأرضية وسِر في الحارة الوسطى لتجنب الاصطدام بسيارة معطلة في الحارة اليمنى.

استخدام مساحات الزجاج

تأكد من استخدام مساحات الزجاج بشكل مستمر لإزالة تكثف الماء الذي يعيق الرؤية.

الانتباه عند انعدام الرؤية

إذا انعدمت الرؤية بشكل كامل، حاول اتباع السيارة التي أمامك بحذر.

الحذر من الشبورة المتقطعة

الشبورة تكون غالبًا متقطعة، لذا لا تسرع في الانتقال بين المناطق حتى لا تصادف منطقة ضباب كثيف فجأة.